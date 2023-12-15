Головин прокомментировал информацию об уходе из "Монако"

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года

ТАСС, 15 декабря. Футболист Александр Головин счастлив в "Монако" и старается приносить команде максимальную пользу. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Прошлой зимой Головин продлил контракт с "Монако". Новое соглашение клуба с футболистом рассчитано до 2026 года.

"Наверное, слухи [о переходе в другую европейскую команду] на то и есть слухи, чтобы их было много, - сказал Головин. - Комментировать их сложно и было бы неправильно. На сегодняшний день ситуация такова, что у меня действующий контракт с "Монако". Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает. У нас отличные болельщики, мы стараемся радовать их как можно чаще. Так что сегодня главное мое желание заключается в том, чтобы "Монако" одерживал победы и занимал как можно более высокое место в турнирной таблице".

Всего 27-летний полузащитник провел 190 матчей за "Монако". В составе монегасков Головин забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешел в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА.

После 15 туров "Монако" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды 30 очков, она отстает от лидера чемпионата ПСЖ на 6 очков. В следующем матче "Монако" 15 декабря примет "Лион". Начало встречи запланировано на 23:00 мск.