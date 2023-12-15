Альтернативную Международной федерации ММА организацию создали в Сербии

Возглавил организацию Виктор Дроздов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Альтернативная Международной федерации ММА (IMMAF) организация зарегистрирована в Сербии, ее возглавил россиянин Виктор Дроздов. Об этом Дроздов рассказал на отчетно-выборной конференции Союза ММА России.

"Состоялось решение о создании международной федерации, которую мне пришлось возглавить. Нас впереди ждут большие задачи по организации и структуре", - сказал Дроздов.

Как сообщили ТАСС в Союзе ММА России, федерация будет базироваться в Сербии.

В марте 2022 года IMMAF отстранила российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине. В пятницу в организации сообщили ТАСС, что было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе летом 2024 года.