Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента Союза ММА России

В пятницу президентом организации единогласно был избран Виктор Дроздов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Союза ММА России Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента организации. Об этом ТАСС сообщил источник.

В пятницу президентом Союза ММА России единогласно был избран Виктор Дроздов. Емельяненко покинул эту должность в августе.

"Федору Емельяненко предлагали стать почетным президентом Союза ММА России. Он отказался от предложения", - сказал источник

Емельяненко 47 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.