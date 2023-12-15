Федор Емельяненко уверен, что лидерские качества Дроздова помогут развивать ММА в России

Бывший глава организации назвал работу в этой должности сложной, ответственной и очень интересной

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Лидерские качества нового главы Союза ММА России Виктора Дроздова помогут популяризации смешанных единоборств в России и на международной арене. Такое мнение ТАСС высказал бывший глава организации Федор Емельяненко.

В пятницу Дроздов единогласно был избран президентом Союза ММА России.

"От всей души поздравляю Виктора Федоровича Дроздова с избранием на пост президента Союза ММА России, - сказал Емельяненко. - Знаю, что это сложная, ответственная и очень интересная работа. Ведь наш молодой вид спорта имеет огромные перспективы, а иногда и непростые ситуации. Уверен, что ваши лидерские качества и опыт помогут вам с легкостью двигаться в развитии и популяризации ММА в нашей стране и на международной арене".

Емельяненко покинул должность президента Союза ММА России в августе.