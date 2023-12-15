Сычев считает "Локомотив" претендентом на чемпионство в этом сезоне РПЛ

По мнению бывшего игрока команды, все будет зависеть от того, как команда проведет подготовку к весенней части чемпионата

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Московский "Локомотив" остается претендентом на чемпионство в этом сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на отставание от лидера в семь очков. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Локомотива" и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Дмитрий Сычев.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. Лидирует с 38 очками "Краснодар", вторым идет петербургский "Зенит" (36), следом - московское "Динамо" (32).

"Является ли "Локомотив" претендентом на чемпионство? Это покажет подготовка к весенней части сезона, все будет зависеть от команды, как они подготовятся, - сказал Сычев. - Семь очков - не тот отрыв, который гарантирует чемпионство. Я думаю, что интрига в борьбе за чемпионство жива, больше будет интересно наблюдать за весенней частью чемпионата. Я думаю, что "Локомотив" вполне имеет шансы на борьбу за чемпионство. Последние игры показали, что ребята в хорошей форме, амбиции у них самые высокие".

"Не удивило, что "Краснодар" на первом месте и что борьба за чемпионство продолжается. Организация у "Краснодара" на высшем уровне, плюс добавились точечно хорошие игроки. Я думаю, что будет интересно наблюдать за борьбой за чемпионство. Мне импонирует игра "Краснодара", - добавил Сычев.

О матче на "РЖД-Арене"

В пятницу Сычев принял участие в матче команды легенд отечественного хоккея и звезд "Локомотива". Товарищеский матч был приурочен к открытию катка на "РЖД-Арене". В составе команды звезд "Локомотива" играла серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова.

"Прекрасные ощущения от матча, поиграть в составе команд легенд хоккея, игроки прославляли наш советский хоккей, участвовали в знаменитых матчах с Канадой, это только может присниться, - отметил Сычев. - Прекрасно, что РЖД организовали такой праздник хоккея на футбольном стадионе. Я считаю, что это только во благо, футболисты, игроки в пляжный футбол, фигуристы участвовали, это все во имя спорта, во имя здорового образа жизни. Нужно намного чаще делать такие мероприятия, чтобы молодежь привлекать".

"Да все хорошо сегодня играли. Вообще интересно было наблюдать, как Саша Трусова с клюшкой по льду в фигурных коньках катается. Я думаю, что она катается зубцами лучше, чем мы все вместе взятые. Конечно, у нее были шансы на голы, чуть-чуть не получилось, она несколько раз была очень близка", - добавил Сычев.