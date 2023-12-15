Вратарь "Адмирала" Иванов высказался о перспективах хоккея 3х3 в мире

Голкипер считает, что соревнования по этой дисциплине из-за своей зрелишности станут повседневными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Серебряный призер юниорского чемпионата мира 2021 года и чемпион Юношеских олимпийских игр 2020 года голкипер "Адмирала" Сергей Иванов назвал хоккей 3х3 зрелищным видом, который скоро может стать повседневным соревнованием. Такое мнение он высказал ТАСС.

Иванов в составе команды "Россия 25" принял участие в международном соревновании по хоккею "3х3 Лига Ставок Кубок Первого канала", который прошел в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. В финале "Россия 25" обыграла команду "Звезды и ВХЛ" со счетом 4:2.

"Раза два уже я принимал участие в таких турнирах 3х3 в Сочи, Москве. Есть опыт таких мероприятий, интересная, динамичная игра. В ней много моментов, бросков, выходов один в ноль, два в один, - сказал Иванов. - Для болельщиков это все захватывающе. В Сочи было поинтереснее, там маленькая площадка. А здесь и в Москве она побольше".

"Что касается перспектив в мировом хоккее, то думаю, это будет зрелищно. Надо спрашивать у болельщиков, но я считаю, из-за зрелищности и большого количества моментов такой хоккей войдет в повседневку", - добавил он.

Иванову 19 лет, в начале октября он был отдан в аренду в "Адмирал". В 16 матчах вратарь одержал 4 победы. "Адаптировался к нынешним условиям нормально. Статистика - это ладно, важны все равно победы. У "Адмирала" хороший состав, и наша задача - войти в плей-офф. Цифры тут отходят на второй план. Безусловно, большой плюс для меня в плане практики, больше практики, бросков, и для моего развития это хороший опыт. Что касается бытовых условий, то тут море, рыба, вкусная еда, всем поставляю икру", - отметил он.

С 19 января по 2 февраля 2024 года турнир по хоккею 3х3 в качестве тестового пройдет в рамках зимней юношеской Олимпиады в южнокорейском Канвондо. Международная федерация хоккея планирует ввести эту дисциплину в свои соревнования с 2030 года.