Федерация шахмат России подписала соглашение с чемпионом страны среди юниоров Нестеровым

Соглашение рассчитано на 10 лет

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Федерация шахмат России (ФШР) подписала соглашение с действующим победителем чемпионата страны среди юниоров Арсением Нестеровым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Контракт с 20-летним гроссмейстером рассчитан на 10 лет.

"Федерация инвестирует, помогает привлекать спонсоров, - сказал президент ФШР Андрей Филатов. - А спортсмен обязуется участвовать во всех турнирах ФШР, благотворительных акциях, способствовать популяризации шахмат. Если же спортсмен решит сменить гражданство за эти десять лет, то он обязан будет вернуть все затраченные на него деньги".