Ян не исключил возможности проведения боя с Макгрегором

Однако спортсмен считает эту возможность минимальной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/ Российский боец смешанных единоборств Петр Ян не исключил возможности проведения поединка по правилам бокса против ирландца Конора Макгрегора. Об этом он сообщил на турнире RCC 17 в Екатеринбурге, где присутствовал в качестве зрителя.

"Мы пересеклись с Конором, нам сделали face to face для веселья, - сказал Ян. - Это реально (провести поединок - прим. ТАСС). С точки зрения моей занятости - у меня контракт с UFC, и навряд ли это может состояться. С точки зрения заинтересованности организаторов - им тоже это было интересно".

Яну 30 лет, он является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Всего на счету Яна 16 побед и 5 поражений.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.