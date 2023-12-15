Олейник выиграл у бразильца Родригеса на турнире по ММА в Екатеринбурге

Россиянин одержал первую победу после ухода из UFC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник выиграл у бразильца Фернандо Родригеса на турнире RCC 17 в Екатеринбурге. Поединок завершился победой Олейника удушающим приемом во втором раунде.

Первый раунд начался с обмена ударами в стойке, но через полторы минуты бойцы ушли в партер. Бразилец контролировал соперника какое-то время, но затем Олейнику удалось встать. Во втором раунде россиянин провел удушение. Бой закончился на 2-й минуте 23-й секунде второго раунда.

Первоначально Олейник должен был провести реванш с Оли Томпсоном, но британец отказался от боя, его заменил Родригес.

В послужном списке 46-летнего Олейника теперь 61 победа, 18 поражений, 1 ничья. С 2014 по 2022 год он выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Поединок с Родригесом стал для него вторым после ухода из UFC, в мае он проиграл Томпсону нокаутом в первом раунде. В активе 36-летнего Родригеса 13 побед, 9 поражений.