Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено возглавил футбольный клуб "Сочи"

46-летний специалист подписал с клубом долгосрочный контракт

ТАСС, 15 декабря. Испанец Роберт Морено стал главным тренером футбольного клуба "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

46-летний специалист подписал с клубом долгосрочный контракт.

В качестве главного тренера Морено работал в испанской "Гранаде" и "Монако". Он был ассистентом главного тренера в испанских "Барселоне" и "Сельте", а также итальянской "Роме". В 2019 году Морено стал главным тренером сборной Испании, которая под его руководством отобралась на чемпионат Европы.

"Сочи" после 18 туров набрал 11 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). 3 декабря руководство "Сочи" отстранило Александра Точилина от работы на посту главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера в матче 18-го тура с "Оренбургом" (1:1) был Денис Клюев.