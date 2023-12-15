Шлеменко взял реванш у серба Илича на турнире по ММА в Екатеринбурге

Поединок завершился победой Шлеменко техническим нокаутом в первом раунде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выиграл у серба Александара Илича в главном поединке турнира RCC 17 в Екатеринбурге. Поединок завершился победой Шлеменко техническим нокаутом в первом раунде.

В начале первого раунда Илич выполнял удары ногами, Шлеменко обманными движениями переводил серба в партер. На четвертой минуте россиянину удалось эффектным броском уронить Илича на настил и провести добивание. После ряда ударов Шлеменко судья остановил поединок на 4-й минуте и 51-й секунде.

Предыдущий бой соперников прошел в августе 2022 года. Тогда победил Илич техническим нокаутом в первом раунде через 21 секунду после начала боя.

Шлеменко 39 лет, он - чемпион мира по современному панкратиону, чемпион Азии, чемпион России, обладатель Кубка России по панкратиону. Имеет звание мастера спорта международного класса по армейскому рукопашному бою, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды. В его послужном списке теперь 63 победы, 15 поражений, 1 ничья, 1 бой был признан несостоявшимся.

В активе 34-летнего Илича 15 побед, 6 поражений, 1 ничья.