Третьяк: ФХР не возражает против продления сезона КХЛ до мая

КХЛ предложила руководителям клубов рассмотреть вариант календаря, при котором регулярный чемпионат начнется 5 сентября и завершится 15 марта, а плей-офф должен закончиться 15 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) не возражает, если сезон Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет продлен до мая. Об этом журналистам рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Сезон в КХЛ сейчас заканчивается не позже 30 апреля. Это связано с подготовкой сборных к чемпионату мира и с тем, что до 30 апреля действуют контракты хоккеистов. КХЛ предложила руководителям клубов рассмотреть вариант календаря, при котором регулярный чемпионат начнется 5 сентября и завершится 15 марта. Плей-офф сезона должен завершиться 15 мая.

"ФХР не возражает немного продлить чемпионат, потому что, как показал сезон, очень серьезная нагрузка на игроков. Хоккей после сокращения количества легионеров пошел интересный и непредсказуемый, что радует нас, появляются новые звездочки. Мы только хотим, чтобы сохранилась пауза в декабре, чтобы декабрьский турнир (Кубок Первого канала - прим. ТАСС) оставался. Потому что для хоккеистов перерыв ценен для того, чтобы зализать свои раны, раньше в перерывах тренеры могли бы что-то подправить", - сказал Третьяк.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению Международной федерации хоккея (IIHF) пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.