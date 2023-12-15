Вратарь Серебряков стал самым ценным игроком года по версии Федерации хоккея России

Вручение премии "Герои хоккея" состоялось в Михайловском театре в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Вратарь СКА Никита Серебряков признан самым ценным игроком по итогам года по версии Федерации хоккея России (ФХР). Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Вручение премии "Герои хоккея" состоялось в Михайловском театре в рамках гала-ужина "Хоккей на главной сцене".

Серебряков признан лучшим вратарем Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23. В начале октября он перешел из "Адмирала" в СКА.

Лучшим новичком года признан нападающий Никита Гребенкин. Минувший сезон он провел в аренде в "Амуре" и был признан лучшим новичком сезона КХЛ. Ныне Гребенкин выступает за "Металлург".

Приза за верность хоккею удостоен главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов. 68-летний специалист год назад вернулся в казанский клуб в качестве главного тренера и вывел команду в финал Кубка Гагарина. Приза "Прорыв года" удостоен 21-летний нападающий "Торпедо" Василий Атанасов.