Получивший порез шеи хоккеист Люлько избежал серьезных травм

Во время матча чемпионата ВХЛ защитника новокузнецкого "Металлурга" увезли с арены на носилках

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Получивший во время матча порез шеи лезвием конька хоккеист новокузнецкого "Металлурга" Виталий Люлько избежал серьезных травм. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Металлурга" Валерий Белов.

В матче чемпионата Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) с казанским "Барсом" (3:2 по буллитам) 25-летнему защитнику "Металлурга" Люлько порезали шею коньком. Игрок сам доехал до скамейки запасных, где ему оказали помощь, а потом хоккеиста положили на носилки.

"Тяжелый момент произошел. Я с игры вначале этого не увидел, потом в повторе посмотрел, это был неприятный момент, это еще очень мягко сказано. Вот только что пришла информация - все нормально, артерия не задета, сосуд зашили. Самое страшное, слава богу, позади, пожелаем Виталию здоровья", - сказал Белов.

4 декабря Совет Международной федерации хоккея обязал игроков использовать защиту для шеи на всех соревнованиях. В октябре американский нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании "Ноттингем" и "Шеффилд".