Обвинение требует дисквалифицировать бывшего тренера ПСЖ Гальтье на три года

Также его могут приговорить к 12 месяцам лишения свободы условно за расистские высказывания

ТАСС, 15 декабря. Прокуратура Ниццы требует дисквалифицировать бывшего тренера футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кристофа Гальтье на три года и просит приговорить его к 12 месяцам лишения свободы условно за расистские высказывания. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Тренеру также грозит штраф в размере €45 тыс.

30 июня радиостанция RMC Sport сообщила, что Гальтье задержали на 24 часа в Ницце в рамках расследования дела о расистских оскорблениях. В апреле RMC Sport сообщила, что Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания - специалист отправил бывшему директору "Ниццы" Жюльену Фурнье письмо, в котором указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман.

Гальтье 57 лет, он стал главным тренером ПСЖ 5 июля 2022 года, ровно через год его контракт был расторгнут. В сезоне-2021/22 француз возглавлял "Ниццу". Ранее он тренировал "Лилль", "Сент-Этьен" и "Марсель". В октябре 2023 года тренер подписал контракт с катарским клубом "Аль-Духаиль".

Под руководством Гальтье ПСЖ выиграл чемпионат (2023) и Суперкубок Франции (2022), "Лилль" стал чемпионом страны (2021), а "Сент-Этьен" победил в Кубке французской лиги (2013).