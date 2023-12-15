"Аль-Иттихад" не смог выйти в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу

Клуб из Саудовской Аравии, в составе которого выступает француз Карим Бензема, проиграл в четвертьфинале египетскому "Аль-Ахли"

ТАСС, 15 декабря. "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии со счетом 1:3 проиграл египетскому "Аль-Ахли" в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в саудовском городе Джидда.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Али Маалул (21-я минута), Хуссейн эль-Шахат (59) и Имам Ашур (62). У проигравших отличился Карим Бензема (90+2). На 45-й минуте Бензема не реализовал пенальти.

За "Аль-Иттихад", помимо обладателя "Золотого мяча" 2022 года француза Бензема, выступают чемпион мира 2018 года, его соотечественник Нголо Канте, бывший полузащитник "Ливерпуля" бразилец Фабиньо. В другом четвертьфинальном матче японская "Урава" со счетом 1:0 обыграла мексиканский "Леон". В полуфинале "Аль-Ахли" сыграет 18 декабря с бразильским "Флуминенсе". "Урава" встретится 19 декабря с английским "Манчестер Сити".

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Действующим чемпионом является испанский "Реал", который является самой титулованной командой в истории турнира с пятью победами.

С 2025 года турнир будет проводиться в новом формате с участием 32 клубов, соревнование пройдет в США, точные даты станут известны позднее. Согласно действующему регламенту, в клубном чемпионате мира принимают участие семь команд - шесть победителей континентальных первенств и чемпион принимающей страны.