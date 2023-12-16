Панарин продлил серию с набранными очками в домашних матчах "Рейнджерс" до 13 игр

Клубный рекорд принадлежит с 1983 года Майку Роджерсу, который отличился в первых 15 домашних матчах

ТАСС, 16 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал домашнюю победу над "Анахаймом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Крис Крайдер (18-я и 37-я минуты), Джимми Веси (32), Мика Зибанежад (56) и Адам Эдстрём (60). У проигравших отличился Бретт Лисон (14), которому ассистировал Илья Любушкин.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал две голевые передачи, набрав по системе "гол+пас" 41-е очко (16+25). 32-летний россиянин набрал очки в 13 домашних играх со старта сезона. Рекордсменом по этому показателю в клубе является Майк Роджерс, который в 1983 году отличился в первых 15 домашних играх. Нападающий "Рейнджерс" Крис Крайдер преодолел отметку в 500 очков в НХЛ.

"Рейнджерс" возглавляют Столичный дивизион, в 28 играх набрав 41 очко. "Анахайм" занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе, в 29 матчах набрав 20 очков и потерпев пятое поражение подряд. В следующем матче команда 18 декабря встретится на выезде с "Нью-Джерси". "Рейнджерс" 17 декабря в гостях сыграют с "Бостоном".

Защитник "Айлендерс" Александр Романов забил второй гол в сезоне в домашнем матче с "Бостоном" (4:5 после серии буллитов). Его одноклубник вратарь Илья Сорокин отразил 30 бросков из 34.

"Даллас" дома обыграл "Оттаву" со счетом 5:4, "Нэшвилл" в гостях победил в овертайме "Каролину" (6:5).