Видеоблогер Джейк Пол впервые в карьере победил боксера-профессионала

Американец нокаутировал в первом раунде соотечественника Андре Огаста

ТАСС, 16 декабря. Американский видеоблогер Джейк Пол выиграл у соотечественника Андре Огаста в боксерском восьмираундовом поединке, который состоялся в Орландо (США, штат Флорида). Пол победил нокаутом в первом раунде.

26-летний Пол одержал восьмую победу на профессиональном ринге (пять нокаутом) при одном поражении. Видеоблогер впервые нанес поражение сопернику, который профессионально занимается боксом. До этого Пол встречался только с одним подобным противником - сводным братом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, Томми Фьюри, которому проиграл решением судей в феврале нынешнего года.

Ранее Пол победил видеоблогера AnEsonGib, бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации Нейта Робинсона, экс-чемпиона организаций смешанных единоборств Bellator и One Бена Аскрена, дважды - бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрона Вудли и бывшего бойца UFC Нейта Диаса.

Пол выступает на профессиональном ринге с января 2020 года. Американец известен в первую очередь как блогер и актер. До закрытия социальной сети Vine он собрал пятимиллионную аудиторию подписчиков. Несколько раз занимал места в тройке лучших различных рейтингов самых высокооплачиваемых людей в интернете, за год на различных интернет-площадках он зарабатывает свыше $20 млн.

Огасту 35 лет, он потерпел второе поражение в карьере при 10 победах (5 нокаутом), 1 ничьей. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года, титулов не завоевывал.