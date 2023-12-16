Линичук рассказала, что над предложением о работе в команде Плющенко раздумывала недолго

Заслуженный тренер России возглавила отделение танцев на льду

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Линичук недолго раздумывала, получив предложение о сотрудничестве с командой академии "Ангелы Плющенко". Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская официально объявили Линичук руководителем направления танцев на льду в новом филиале академии "Ангелы Плющенко", открывшемся в Москве на Востряковском шоссе.

"Решение о работе в команде Евгений Плющенко я принимала недолго. Просто мне хотелось немного отдохнуть. Пару дней назад меня спросили - сколько лет я в профессии? В ней я 61 год,- рассказала Линичук. - Я отдыхала месяцев шесть, потом "работала" бабушкой, но, когда я получила предложение о работе, я раздумывала недолго".

"Я хочу передать опыт, который передавали нам наши тренеры, наши великие специалисты. Сейчас моя основная задача - передать те знания, что у меня есть, подрастающему поколению. Поколения меняются. Сейчас я вижу главное - и тренеры, и спортсмены академии Плющенко стараются делать все как можно лучше, быть лучшими", - отметила собеседница ТАСС.

"Совершенству нет предела"

Линичук дала согласие на работу с командой Плющенко в начале декабря. Она вернулась в Россию в начале января. В годы спортивной карьеры она выступала в дуэте с Геннадием Карпоносовым. Позже они стали супругами и работали тренерами в США.

"Первое, что я почувствовала здесь, - как будто я работала на этом катке всю свою жизнь. Настолько здесь профессиональная, интеллигентная, тактичная обстановка, отношение к спортсменам, тренерам, качество льда. И тренеры, и спортсмены академии Евгения Плющенко ведут ежедневную профессиональную работу. Совершенству нет предела", - считает Линичук.

"Я счастлива, что теперь работаю в этой школе. Какие дети? Уникальные. Я только начала, мы сейчас приглашаем детей от десяти лет и старше. Если кто-то чуть-чуть моложе - нестрашно, как и не страшна спортивная разрядность. Главное, чтобы дети хотели. Мы создаем школу", - рассказала она.

Ведущим танцевальным дуэтом "Ангелов Плющенко" на данный момент являются Валерий Ангелопол и Арина Ушакова.

"Мы работаем в настоящее время над индивидуальной техникой. Ребята молодцы. Что касается Валерия, он слушает, исправляет, вникает и идет навстречу. У меня претензий к нему нет - работоспособный и упертый фигурист", - отметила Линичук.

Среди учеников 66-летней Линичук и Карпоносова были дуэты Оксана Грищук и Евгений Платов, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Анна Семенович и Владимир Федоров.