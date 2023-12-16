Ангелопол рассказал, что полностью доверяет тренеру академии "Ангелы Плющенко" Линичук

Олимпийская чемпионка стала руководителем направления танцев на льду в новом филиале академии на Востряковском шоссе

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Победитель финала российского Гран-при в танцах на льду Валерий Ангелопол полностью доверяет своему новому тренеру Наталье Линичук. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская официально объявили Линичук руководителем направления танцев на льду в новом филиале академии "Ангелы Плющенко", открывшемся в Москве на Востряковском шоссе.

"Как описать наши отношения с Натальей Владимировной? Я сказал ей - я полностью принадлежу ей как спортсмен, как она скажет, так и будет, это полное доверие и власть тренера. Я увидел человека, который знает, что делать, который видит, что делать, - рассказал Ангелопол. - В команде Анжелики Крыловой нужно было время, чтобы притереться друг к другу, найти общий язык, а сейчас тренер со мной работает напрямую, и какой тренер! Это дорогого стоит".

В августе Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта Василисы Кагановской и Ангелопола. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. 17 ноября Плющенко сообщил о переходе Ангелопола в свою команду.

"Сотрудничество с академией Евгения Плющенко было для меня неожиданностью. Я пытался осознать, что происходит в моей жизни, куда двигаться, и в этот момент мне протянули руку эти люди - по-настоящему сильные, влиятельные и понимающие свои цели. Здесь я как дома - нужен лед, вот лед, хочешь специалистов - теперь с нами Наталья Владимировна Линичук", - рассказал Ангелопол.

"Я благодарен этим людям. И это не фарт, нет, это судьба. Фарт бывает на пустую голову, а тут было столько мыслей, столько работы, столько всего. Я пробовал разные варианты - никуда не брали, не хотели видеть, и слава богу, что все сложилось именно так", - добавил фигурист.