РУСАДА в ноябре второй раз за 2023 год проверило на допинг фигуристку Валиеву

В 2022 году фигуристка была протестирована РУСАДА трижды

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре второй раз в 2023 году проверило на допинг олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Первый раз спортсменка проходила тестирование РУСАДА в 2023 году в июле.

В 2022 году Валиева была протестирована РУСАДА трижды (в июле, ноябре и декабре), она продолжает входить в пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), который ведет постоянный допинг-контроль за российской фигуристкой.

Также Российское антидопинговое агентство проверило в ноябре еще 12 фигуристов. В этот список попали Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарева, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Ирина Хавронина, Марк Кондратюк, Софья Муравьева, Дэвид Нарижный и Дарья Садкова. Всего за 11 месяцев 2023 года РУСАДА проверило на допинг 73 фигуристов, самым тестируемым спортсменом стала Аделия Петросян (пять раз).

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она также является чемпионкой Европы 2022 года.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS. Ожидается, что Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу спортсменки до 12 февраля 2024 года.