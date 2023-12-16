Сычев рассказал, что при обучении на тренера освоил программу для презентаций

Бывший футболист закончит обучение на тренера в сентябре 2024 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Освоение программы для создания презентаций Power Point было непростым для бывшего футболиста московского "Локомотива" и сборной России Дмитрия Сычева во время обучения на тренера. Об этом он рассказал ТАСС.

"Домашних заданий очень много, процесс идет беспрерывно, что-то снимаем, составляем конспекты, то есть обучение идет, праздники нам не помеха, - сказал Сычев. - Но следующая сессия только в феврале, поэтому есть время запастись силами, эмоциями, потом в бой после Нового года. Да, все сдано на отлично, вопросов нет, освоена программа Power Point, это было очень непросто, составление конспектов, презентации. Мы пока не проговаривали вопрос со стажировкой, есть наметки, есть мысли, но пока конкретики нет. Желание есть".

Ранее Сычев рассказал, что обучение на тренера закончится в сентябре 2024 года. После этого Сычев получит категорию А, которая позволит ему быть главным тренером команды Леон - Второй лиги, а также помощником главного тренера в Мир - Российской премьер-лиги и Мелбет - Первой лиге.

Сычеву 40 лет, он завершил карьеру в 2019 году. В составе "Локомотива" он становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной России Сычев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.