Хоккеист Заседа запросил обмен из "Спартака"

В нынешнем сезоне нападающий провел 13 матчей за красно-белых

ТАСС, 16 декабря. Нападающий московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Матвей Заседа запросил обмен в другую команду. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Сейчас я нахожусь все время в "Химике". Конечно, ко мне в Воскресенске очень хорошо относятся и создают максимально комфортные условия, - сказал Заседа. - Тренерский штаб, коллектив, болельщики - все на высшем уровне. Но на данный момент я не подхожу к игре основной команды и прошу "Спартак" обменять меня".

"Как сказал наш президент, молодежь должна ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Поэтому я хочу находиться в команде КХЛ, где я нужен и смогу дальше развиваться как игрок и завоевать Кубок Гагарина", - отметил он.

Заседе 24 года, в этом сезоне КХЛ он вышел на лед в 13 матчах и набрал 7 (2+5) очков по системе "гол+пас". Он также провел 19 встреч за воскресенский "Химик" во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), набрав 14 (7+7) очков. Нападающий играет за красно-белых с сезона-2021/22.