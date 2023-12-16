Дворкович: чемпионат мира по рапиду и блицу в 2024 году, скорее всего, пройдет в Европе

В конце декабря текущего года турнир примет Узбекистан

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Следующий розыгрыш чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу с большой долей вероятности пройдет в Европе. Об этом журналистам рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

В 2023 году турнир примет Самарканд (Узбекистан). Он пройдет с 26 по 30 декабря. Россияне будут выступать под флагом FIDE.

"Состав участников чемпионата мира великолепный. Участвуют все лучшие: и Магнус Карлсен, и Ян Непомнящий, и Алиреза Фируджа. Многие борются за последние путевки в турнир претендентов. Будет очень интересно", - сказал Дворкович.

"В следующем году, скорее всего, чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Европе", - добавил он.