Шоу "Лебединое озеро" с участием гимнасток Авериных покажут в городах России

В Нижнем Новгороде 16 декабря состоялось театрализованное гимнастическое шоу "Лебединое озеро", в котором приняли участие Дина и Арина Аверины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Шоу "Лебединое озеро" с участием многократных чемпионок мира и Европы по художественной гимнастике Арины и Дины Авериных можно будет увидеть в других городах России. Об этом сообщила Дина Аверина после премьеры шоу в Нижнем Новгороде.

В субботу в Нижнем Новгороде состоялось театрализованное гимнастическое шоу "Лебединое озеро", в котором приняли участие Аверины.

"Конечно, в дальнейшем мы планируем с этим шоу поездить по городам России. И хотим, чтобы каждый год в Нижнем Новгороде стартовало новое шоу. Для нас это что-то новое, мы пробуем и любим пробовать что-то новое, экспериментировать, поэтому мы не будем останавливаться", - отметила Дина Аверина.

Арина Аверина рассказала журналистам, что это шоу - воплощение мечты в реальность. "Появилось наше первое шоу, это большая ответственность, волнение, в то же время приятно и очень радостно на душе", - сказала гимнастка.

Шоу "Лебединое озеро" создано продюсерским центром четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова. По словам авторов, постановка объединила традиции отечественной школы художественной гимнастики и русского балета и не имеет аналогов в мире.