Боец Монсон заявил, что больше никогда не приедет в США

Ранее стало известно, что американское гражданство Джеффа Монсона прекращено

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Боец смешанного стиля и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, больше не собирается приезжать в США. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее стало известно, что американское гражданство Монсона прекращено.

"Я больше не собираюсь никогда приезжать в США, - сказал Монсон. - Я отказался от американского гражданства с легким сердцем. Я хочу и буду приносить пользу России".

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью.