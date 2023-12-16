Посол Китая отметил потенциал России в игре го

16-17 декабря в Москве проходит Кубок посла Китая по игре го

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены обладают хорошим потенциалом в игре вэйци, известной в России под названием "го". Об этом на церемонии открытия XI Кубка посла Китая по игре го заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие президент Российской федерации го Максим Волков, президент Московской федерации го Тимур Санкин.

В турнире, который проходит в субботу и воскресенье, принимают участие титулованные гроссмейстеры, мастера спорта и спортсмены-любители из России и Китая. Мероприятие проходит в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.

"С удовольствием отмечу, что турнир официально включен в программу соревнований Минспорта России, в настоящее время в России насчитывает около 120 тыс. любителей вэйци, среди них есть и победители чемпионатов Европы - это подтверждает статус и потенциал России в этом виде спорта, - сказал Чжан Ханьхуэй. - Я высоко оцениваю важный вклад Российской федерации го в популяризацию игры. В следующем году исполнится 75 лет установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин объявили о проведении Годов культуры Китая и России в 2024-2025 годах, в рамках этой программы планируются разнообразные мероприятия двусторонних культурных обменов".

"Надеемся на активное участие Российской федерации го и любителей вэйци в мероприятия Годов культуры Китая и России. Посольство будет и впредь поддерживать вас в популяризации и развитии игры в России", - добавил посол КНР.

Вэйци - логическая стратегическая настольная игра, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам - от 2 до 5 тыс. лет назад. За последние годы она приобрела колоссальную популярность в России. На основной турнир в рамках Кубка посла Китая зарегистрировались около 300 участников. Кубок посла Китая - это самый крупный турнир по вэйци в России, впервые соревнования прошли в 1997 году. Общий призовой фонд турнира в 2023 году составляет 950 тыс. рублей.