Артемьев лидирует на турнире "Шахматные звезды" после соревнований по рапиду

Шахматисты 18 и 19 декабря сыграют 18 партий по правилам блица

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Владислав Артемьев лидирует в общем зачете турнира "Шахматные звезды" после завершения первой части соревнований. Турнир проходит в Москве.

Артемьев набрал 6,5 очков по итогам восьми партий соревнований по рапиду. Сейчас шахматисты проводят заключительную партию данного этапа турнира.

Второй этап турнира пройдет 18 и 19 декабря, шахматисты сыграют 18 партий по правилам блица. Главный трофей турнира получит шахматист с лучшими показателями по итогам соревнований по рапиду и блицу.