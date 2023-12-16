Капитан "Лутона" потерял сознание во время матча чемпионата Англии по футболу

Игру между "Лутоном" и "Борнмутом" приостановили

ТАСС, 16 декабря. Защитник и капитан "Лутона" Том Локьер потерял сознание во время матча 17-го тура чемпионата Англии по футболу против "Борнмута". Об этом сообщила пресс-служба "Лутона".

Отмечается, что на данный момент игроку оказывается медицинская помощь. После случившегося футболисты покинули поле.

Локьер потерял сознание на 60-й минуте при счете 1:1. С 29-летним футболистом сборной Уэльса уже случался подобный инцидент в мае этого года. Тогда он потерял сознание в матче против "Ковентри Сити" в плей-офф чемпионшипа за выход в высший дивизион чемпионата Англии.