"Крылья Советов" проведут разбирательство по факту драки на матче детских команд по хоккею

В драке участвовал тренер команды игроков 2016 года рождения Павел Платонов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Крылья Советов" проведет разбирательство ситуации, связанной с дракой на матче детско-юношеской лиги с командой "Красная Машина - Юниор" (8:5). Об этом ТАСС рассказала генеральный директор клуба и директор СДЮШОР Алена Крылова.

В субботу телеграм-канал "Хоккейные сливки" опубликовал видео, на котором запечатлена драка во время матча. Указывается, что в ней участвовал тренер команды "Крыльев Советов" Павел Платонов, работающий с игроками 2016 года рождения.

"Тренер Павел Платонов еще не вернулся с турнира, будем разбираться в этой ситуации. Естественно, будут какие-то санкции в отношении тренера, решим вопрос на основании того, что и как происходило. Но сначала выслушаем его точку зрения, что произошло", - сказала Крылова.

"Полагаю, что если ситуация произошла, то вероятно, не на пустом месте, что-то этому способствовало, но будем выяснять. Тренер - это человек, который должен в любой ситуации держать себя в руках, и спросим с него. Полагаю, что беседа состоится уже завтра", - добавила она.