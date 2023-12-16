Артемьев расценивает "Шахматные звезды" как подготовку к чемпионату мира по рапиду и блицу

Гроссмейстер лидирует в общем зачете турнира после соревнований по рапиду

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев расценивает турнир "Шахматные звезды" в Москве как подготовку к чемпионату мира по рапиду и блицу. Об этом Артемьев рассказал ТАСС.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан). Артемьев лидирует в общем зачете турнира "Шахматные звезды" после соревнований по рапиду.

"Состав турнира очень сильный. И если по итогам я смогу быть в тройке, то результат будет неплохим. И участие в этом турнире - это подготовка к чемпионату мира по рапиду и блицу в Самарканде", - подчеркнул Артемьев.

"Мне этот турнир нравится по многим причинам, это редкий турнир, которому уделяется большое внимание прессы. Все-таки шахматисты по своей сути довольно закрытые и не так часто контактируют с прессой. Также мне нравится, что взрослый турнир проводится параллельно с детским. Юные шахматисты могут посмотреть, пообщаться со своими кумирами", - добавил он.

На втором этапе турнира в Москве шахматисты сыграют 18 партий по правилам блица. Главный трофей турнира получит шахматист с лучшими показателями по итогам соревнований по рапиду и блицу.