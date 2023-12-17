Овечкин обновил свой антирекорд по безголевой серии в НХЛ

В игре с "Нэшвиллом" россиянин отдал голевую передачу

ТАСС, 17 декабря. Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин обновил свой антирекорд по безголевой серии в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в выездном матче с "Нэшвиллом".

Антирекорд 38-летнего россиянина составляет 12 матчей. В игре с "Нэшвиллом" Овечкин отдал голевую передачу. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Нэшвилла".

В текущем сезоне он в 27 играх забросил 5 шайб и отдал 12 голевых передач. Россиянин в списке снайперов НХЛ занимает второе место с 827 голами, уступая по этому показателю только Гретцки (894).