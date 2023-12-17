В "Салавате Юлаеве" отметили, что без колебаний отпустили Кольцова в сборную Белоруссии

Тренер уфимского клуба возглавил национальную команду на Кубке Первого канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. "Салават Юлаев" без колебаний разрешил Константину Кольцову стать главным тренером сборной Белоруссии по хоккею на Кубке Первого канала. Об этом ТАСС рассказал гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.

Белорусы обыграли в первом матче турнира команду Казахстана (6:2), а в субботу уступили сборной "России 25" со счетом 3:5. 42-летний белорусский специалист входит в тренерский штаб Виктора Козлова в "Салавате Юлаеве".

"Не скажу, что хоккей сборной Белоруссии - это хоккей "Салавата Юлаева", но смотрелась эта сборная интересно. Быстрый хоккей, и никаких скучных откатов. Сейчас в хоккее такие тенденции - сказал Баширов. - Мы разговаривали с руководителей белорусской федерации, они на нас вышли".

"С минским "Динамо" и Федерацией хоккея Белоруссии у нас хорошие отношения, поэтому мы без колебаний отдали им тренера. Хотя, безусловно, у нас время перед второй частью чемпионата, и идет тренировочный процесс. Для Кольцова это тоже этап роста, все-таки международный уровень эмоционально, наверное, по-другому ощущается", - добавил Баширов.

В воскресенье в своем заключительном матче белорусы сыграют с командой "Звезды и ВХЛ". "Россия 25" с 4 очками занимает 1-е место в турнирной таблице, далее идут команды Белоруссии (2), Казахстана (2), "Звезды и ВХЛ" (0).