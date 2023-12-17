В Федерации хоккея Белоруссии рассказали о ситуации с заявкой российского клуба

По словам главы организации Александра Богдановича, специалисты федерации выезжали в Смоленск для изучения вопроса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители Федерации хоккея Белоруссии посещали Смоленск для изучения вопроса выступления местной команды в чемпионате страны. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович.

"Лично я в Смоленске не был, но специалисты федерации действительно выезжали в Смоленск для изучения вопроса. На данном этапе о конкретных решениях говорить преждевременно", - сказал Богданович.

Ранее Богданович на панельной дискуссии Международного хоккейного форума рассказал о том, что организация получила заявку от российского клуба для участия в чемпионате страны. По информации ТАСС, речь идет о клубе из Смоленска. В Министерстве спорта Смоленской области сообщили, что совместно с региональной федерацией хоккея прорабатывается вопрос о выступлении местной команды в чемпионате страны.

Из белорусских клубов в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге выступает минское "Динамо", в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге - бобруйский "Динамо-Шинник".