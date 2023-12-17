Эдвардс защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Британец одержал победу над американцем Колби Ковингтоном

ТАСС, 17 декабря. Британец Леон Эдвардс единогласным решением судей победил американца Колби Ковингтона в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Бой состоялся на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На счету Эдвардса теперь 22 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах. Он во второй раз провел успешную защиту титула, ранее британец дважды побеждал нигерийца Камару Усмана в боях за титул. У Ковингтона теперь 17 побед и 4 поражения в MMA.

В другом бою бразилец Алешандре Пантожа победил американца Брэндона Ройвала единогласным решением судей. Бразильский боец сохранил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.