В белорусской федерации довольны игрой, которую показывает сборная на Кубке Первого канала

Белорусские хоккеисты одержали одну победу и потрепела одно поражение на турнире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Федерации хоккея Белоруссии довольно игрой, которую национальная сборная под руководством Константина Кольцова показывает на Кубке Первого канала. Об этом ТАСС рассказал председатель федерации Александр Богданович.

"В нашей команде собраны одни из сильнейших хоккеистов страны, для которых выступление за сборную - это не только большая честь, но еще и большая ответственность. Конечно, ребятам хотелось повторить прошлогодний результат, и, выходя в свитерах сборной, они всегда играют на максимум, - сказал Богданович. - Здесь нет каких-то особых соперников, могу сказать, что на каждый матч Кубка Первого канала ребята выходят предельно мотивированными".

Сборная Белоруссии является действующим победителем Кубка Первого канала. "Было бы странно ехать сюда без желания победить. Это противоречило бы самому духу спортивной борьбы. Конечно, нам бы хотелось видеть еще один трофей в копилке нашей команды", - отметил он.

Кольцов заменил на посту главного тренера команды Дмитрия Квартальнова, который остался в Минске для подготовки к оставшейся части регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

"Константин Кольцов - сильный тренер, который уже приводил белорусских хоккеистов к трофеям на международной арене. После ходатайства минского "Динамо" о непривлечении Дмитрия Вячеславовича на декабрьскую паузу, мы приняли решение в пользу Константина Евгеньевича, и очень благодарны ему за тот хоккей, который показывает команда под его руководством", - сказал Богданович.

Сборная Белоруссии в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце обыграла в первом матче турнира команду Казахстана (6:2), а в субботу уступила сборной "России 25" со счетом 3:5. В воскресенье в заключительном матче белорусы сыграют с командой "Звезды и ВХЛ". "Россия 25" с 4 очками занимает 1-е место в турнирной таблице, далее идут команды Белоруссии (2), Казахстана (2), "Звезды и ВХЛ" (0).