Артемьев считает, что проблема читерства очень актуальна для современных шахмат

По мнению российского гроссмейстера, американец Хикару Накамура не входит в число шахматистов, которые играют нечестно

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американский гроссмейстер Хикару Накамура, занимающий третье место в мировом рейтинге, играет честно, хотя проблема читерства в шахматах в интернете очень актуальна. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Владислав Артемьев.

"Владимир Крамник поднимает важную тему - проблема читерства очень актуальна для современных шахмат. Что касается игры в интернете, то это, по сути, единственная проблема там. Если ее решить, то разницы с шахматами вживую не будет, - сказал Артемьев. - Но решить эту проблему очень сложно, учитывая современные технологии".

"Что касается Хикару, то мне не кажется, что он читерил. Игрок такого уровня, с такой репутацией, с такой аудиторией, которую он имеет, как стример. Риски для него, если нарушение будет выявлено, превышают все. Поэтому я бы не дал и одного процента на это", - добавил гроссмейстер.

В начале сентября четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник сыграл две партии с американцем Хансом Ниманном на портале Chess.com. После этого россиянин заявил, что больше не хочет с ним играть, и сделал подробный обзор, в котором объяснил, почему считает странной игру американца. После этого Крамник заподозрил в нечестной игре посла Chess.com Накамуру.