ХК "Крылья Советов" прекратит сотрудничество с тренером, участвовавшим в драке на матче

Инцидент произошел на матче детских команд

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Крылья Советов" прекратит трудовые отношения с тренером Павлом Платоновым, который принял участие в драке на матче детских команд. Об этом ТАСС сообщила гендиректор клуба и директор СДЮШОР Алена Крылова.

В субботу телеграм-канал "Хоккейные сливки" распространил видео, на котором запечатлена драка во время матча. Указывается, что в ней участвовал Платонов, работающий с игроками 2016 года рождения.

"В настоящее время он отстранен от работы, - сказала Крылова. - В ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены. Свое поведение он объяснил провокационными фразами и выражениями со стороны тренера соперника. Но, как вы понимаете, это не является достаточным аргументом для подобного поведения тренера".