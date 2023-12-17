В "Сочи" объяснили, почему назначили на пост главного тренера иностранца

ТАСС, 17 декабря. Руководство футбольного клуба "Сочи" решило назначить испанца Роберто Морено на пост главного тренера, так как среди свободных отечественных специалистов не нашлось нужной кандидатуры. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор команды Дмитрий Рубашко.
В пятницу клуб объявил о назначении Морено, подписав с 46-летним испанцем долгосрочный контракт.
"В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок. Срок контракта Роберто? Не готов об этом говорить", - сказал Рубашко.
В качестве главного тренера Морено работал в испанской "Гранаде" и "Монако". Он был ассистентом главного тренера в испанских "Барселоне" и "Сельте", а также итальянской "Роме". В 2019 году Морено работал главным тренером сборной Испании, которая под его руководством отобралась на чемпионат Европы.
"Сочи" после 18 туров набрал 11 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). 3 декабря руководство "Сочи" отстранило Александра Точилина от работы на посту главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера в матче 18-го тура с "Оренбургом" (1:1) был Денис Клюев.