Ташуев назвал главной задачей "Факела" сохранение места в РПЛ

В настоящий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице

ТАСС, 17 декабря. Воронежский футбольный клуб "Факел" в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) постарается занять место как можно выше, но первоочередной для команды является задача избежать вылета. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер "Факела" Сергей Ташуев.

"Я не любитель прогнозов. Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал - остаться в премьер-лиге. Пока мы всего в четырех очках от зоны стыков. Вся борьба еще впереди", - сказал Ташуев.

"Факел" идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Зону прямого вылета в Мелбет - Первую лигу воронежцы опережают на 8 очков. В прошлом сезоне команда заняла 14-е место, в стыковых матчах за право играть в РПЛ в сезоне-2023/24 "Факел" со счетом 3:0 по сумме двух встреч обыграл красноярский "Енисей".