Норвежского биатлониста Легрейда отстранили от гонки из-за нарушений техники безопасности

Спортсмен выстрелил из винтовки в гостинице

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд не получил разрешение на участие в масс-старте на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде из-за нарушения правил безопасности Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Накануне во время холостого тренажа норвежец совершил выстрел из винтовки в гостинице. Сообщается, что пострадавших нет. IBU выразил благодарность Легрейду и сборной Норвегии за то, что проявили ответственность, сообщив об инциденте.

"Я глубоко сожалею о том, что произошло, и приношу искренние извинения всей биатлонной семье, моим товарищам по команде и владельцу отеля. Для меня и для других биатлонистов этот случай стал уроком о том, насколько важны правила техники безопасности", - сказал Лагрейд.

Отдел по обеспечению честности в биатлоне был проинформирован об инциденте. Он будет работать совместно со швейцарскими властями, которые расследуют это дело. Решение о возможном принятии дополнительных мер будет вынесено позднее.