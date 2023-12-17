Ташуев объяснил, почему принял предложение возглавить "Факел"

Специалист руководит командой с начала сентября

ТАСС, 17 декабря. Искренние усилия руководства воронежского футбольного клуба "Факел" повлияли на решение Сергея Ташуева возглавить команду в сентябре. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ташуев был назначен на пост главного тренера "Факела" в начале сентября. Тогда команда занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Я побеседовал и с Александром Самедовым, и с Кириллом Николаевичем Котовым. Тщательно все обсудили, - сказал Ташуев. - Потом мне уже позвонил Роман Гурамович Асхабадзе, долго с ним общались по телефону. И в итоге решили друг другу помочь. Конечно, финансовые условия не стояли на первом месте. Да, у клуба небольшой бюджет. Но и у меня появился драйв, я видел желание руководства выправить ситуацию. Тем более там и очковый отрыв от конкурентов не был катастрофичным. Пару матчей выиграли и поднялись", - сказал Ташуев.

15 августа Ташуев покинул пост главного тренера грозненского "Ахмата".

"Нет, таких чувств [что меня уволили преждевременно] не испытывал. Я же не первый год в футболе. Тренерская работа и состоит из успехов и неудач. В прошлом сезоне "ахмат" выступил хорошо, занял пятое место. Наверное, я где-то ошибся в стратегическом плане. Посчитал, что нам по силам теперь замахнуться на большее. Побороться за тройку. Думал, что травмированные довольно быстро вернутся в строй, новички сразу заиграют", - отметил он.

После первой части сезона "Факел" идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 21 очком в 18 матчах. Воронежский клуб на 4 очка опережает "Ахмат", занимающий 13-е место. В 19-м туре "Факел" в гостях сыграет с командой "Пари Нижний Новгород". Встреча пройдет после зимнего перерыва, ее точная дата будет оглашена позже.