Авербух рассказал, что восхищается силой духа и человеческими качествами Костомарова

Роман Костомаров в воскресенье на коньках вышел на лед в юбилейном шоу Ильи Авербуха

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сила духа и человеческие качества олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова вызывают уважение у хореографа, продюсера и режиссера Ильи Авербуха. Об этом Авербух рассказал ТАСС.

В воскресенье Костомаров вышел на лед на коньках в номере с участием супруги - Оксаны Домниной - в шоу, которое посвящено 50-летию Авербуха. До этого фигурист показал видео с первыми тренировками на льду.

"Роман - член моей ледовой семьи. Первое время, когда все было по-настоящему на грани, я был на связи с Оксаной и его врачом 24 часа в сутки, мы вместе проходили это тяжелейшее испытание. Хочу сказать слова восхищения Роману Костомарову, его силе духа, его человеческим качествам. Я рад, что мы по-прежнему вместе", - сказал Авербух.

"Во время гастрольного тура "Письма любви" зрители в каждом шоу писали письма поддержки Роману, бросали их в боксы в фойе, затем их передавали Роману. Потом на шоу в Сочи Рома сам выходил к Оксане и говорил ей слова благодарности, слова опоры зрителям, которые были в зале. Мы продолжаем дальше идти по жизни, у нас много совместных проектов", - добавил он.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.