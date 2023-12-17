Ташуев высказался о возможном переходе на систему "весна - осень"

Главный тренер воронежского "Факела" считает, что в нынешней системе есть много минусов

ТАСС, 17 декабря. Переход на систему "весна - осень" был бы полезным для российского футбола в условиях отстранения от международных соревнований. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев.

"Я сразу был противником перехода на систему "осень-весна". Говорил, что это неправильно. Точнее, выражался даже гораздо резче. Очень много минусов в нынешней системе. В декабре мы провели 18-й тур. А 19-й состоится только через три месяца! Ну как так? Разве это нормально? Вы где-нибудь видели, чтобы чемпионат прерывался на такой срок", - сказал Ташуев.

"Во-вторых, надо все-таки учитывать, что Россия - страна холодная. А мы не играем в июне, да еще и пропускаем половину июля. Это самое подходящее время для футбола, а мы отдыхаем. Не думаю, что в ближайшие годы нас вернут в еврокубки. Значит, можем спокойно начинать сезон в июне и не заканчивать его в декабре, чтобы не возникало вот таких форс-мажоров. Ну и надо думать о болельщиках, которые уже замерзают в декабре на трибунах. Правда, это точно не касается воронежских - им все равно! Готовы нас поддерживать и в ливень, и в снегопад. Спасибо им! Атмосфера на стадионе всегда шикарная", - добавил он.

С 1992 года чемпионаты России проводились в формате "весна - осень", матчи стартовали весной и завершались осенью. Сезон-2011/12 национального первенства был переходным и длился полтора года. С сезона-2012/13 в РПЛ и ФНЛ действует система "осень - весна" - турнир начинается летом и заканчивается весной.