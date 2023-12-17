Карякин: в России необходимо создать свой сайт для онлайн-шахмат

Гроссмейстер рассказал, что в свое время поддерживал эту идею, но тогда ее не смогли реализовать

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. России необходима платформа, аналогичная шахматному сайту chess.com. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Сергей Карякин.

"У нас была идея создать сайт-альтернативу chess.com, - сказал Карякин. - Был спонсор, были программисты, но, к сожалению, между ними произошел конфликт. Я эту историю максимально поддерживал, старался, чтобы это заработало. Но на данный момент это не получилось. Даст бог, эта платформа будет создана. России она нужна обязательно".

В 2022 году Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта. Из-за блокировки страницы у пользователей нет доступа ко всему сайту. По данным реестра, доступ к странице сайта chess.com ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов и страниц сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Chess.com - сайт для игры в онлайн-шахматы, а также форум и социальная сеть по теме шахмат.