Авербух заявил, что Костомаров продолжит участвовать в его шоу

В воскресенье олимпийский чемпион в танцах на льду вышел на лед на коньках в шоу Ильи Авербуха

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров будет продолжать участвовать в шоу серебряного призера Олимпиады, хореографа, продюсера и режиссера Ильи Авербуха. Об этом Авербух рассказал журналистам.

В воскресенье Костомаров вышел на лед на коньках в номере с участием супруги - Оксаной Домниной на шоу, посвященном 50-летию Авербуха.

"Конечно, Рома будет продолжать, это его настроение, - подчеркнул Авербух. - Предлагали и предлагают несколько вариантов протезирования. Оказалось - на самых крепких, менее усовершенствованных он чувствует себя лучше, он владеет корпусом. Саша Жулин тоже присутствовал у нас на тренировках".

"То, что Рома вышел на лед, - это огромное доверие нашей семье. Я старался как можно больше разнообразить нашу программу, чтобы зрители ее прочувствовали. В Москве публика прекрасная, но в больших дворцах поднять публику - это сложно. В 2004 году я сделал первое шоу в Москве, мы по-прежнему вместе и навсегда", - добавил Авербух.

Он отметил, что идея номера с участием Костомарова родилась еще летом. "Рома сам инициировал - давай возвращать Оксану на лед. Я приехал к ребятам, мы сели узким семейным кругом. Оксана предложила музыку, Рома спросил - а я? Мы переглянулись в шоке, и он каждый раз выходил на лед, он обещал - мы пойдем дальше", - заключил Авербух.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.