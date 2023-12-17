Фигуристка Медведева прослезилась, когда Костомаров вышел на лед

В воскресенье олимпийский чемпион в танцах на льду вышел на лед на коньках в номере с участием супруги - Оксаной Домниной на шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады фигуристка Евгения Медведева прослезилась, когда Роман Костомаров вышел на лед. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

В воскресенье Костомаров вышел на лед на коньках в номере с участием супруги - Оксаной Домниной на шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха.

"Я не видела, как он тренировался, - сказала Медведева. - Малое количество людей увидело его тренировки, возможно, это было сделано для вау-эффекта. Но он поехал в паре с Оксаной, меня пробило на слезы. Я всегда знала, что он крутой, мы стояли за кулисами, мы предполагали, что произойдет чудо, но не ожидали, что он встанет и поедет".

Фигуристка считает программы Авербуха уникальными. "Илья более популярен как постановщик не технических программ, а программ для души, он умеет играть на струнах души, в этом его отличие. Есть разные писатели, разные художники, некоторые работы висят в Лувре, некоторые остаются в домашних коллекциях. Различие назвать сложно, но это связано с душой, любовью, и это чувствуют зрители", - отметила Медведева.

"Спасибо, что даешь нам работу, что научил и продолжаешь учить нас искусству. Продолжаешь мой путь в фигурном катании. Уверена, это только начало. 50 - это перезагрузка", - заключила фигуристка.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.