Подросток потерял сознание на ринге и умер в машине скорой помощи

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Федерация бокса России разбирается в обстоятельствах смерти 14-летнего спортсмена после нескольких ударов, пропущенных во время поединка открытого первенства городского округа Первоуральск Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

Подросток потерял сознание на ринге и умер в машине скорой помощи.

"Это большое горе. Выражаем соболезнования родным и близким. Федерация разбирается в обстоятельствах произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку", - заявили в Федерации бокса России.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. В частности, будет дана оценка своевременности оказания медицинской помощи в ходе турнира и проверено, имелся ли медицинский допуск несовершеннолетнего для занятий боксом.