Серебряков назвал матчи Кубка Первого канала более ответственными, чем в КХЛ

Российские хоккеисты стали обладателями Кубка Первого канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Вратарь команды "России 25" Никита Серебряков считает, что на Кубке Первого канала больше ответственности, чем в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге. Такое мнение он высказал ТАСС.

Российские хоккеисты стали обладателями Кубка Первого канала, обыграв в воскресенье команду Казахстана со счетом 5:2.

"В сборные вызваны лучшие игроки, матчи интересные, более ответственные, так как ты играешь за страну. Готовился к этому турниру как ко всем играм", - сказал Серебряков, признанный лучшим вратарем турнира.

Во всех трех матчах - с командами "Звезды и ВХЛ" (5:2), Белоруссии (5:3) и Казахстана - россиянам приходилось отыгрываться. "Ощущалось, что эти команды играли против нас с двойным настроем. Из года в год все хотят обыграть сборную России, но мы тоже настроены и выиграли. Выполнили командную работу, задание, которое нам дал тренерский штаб", - отметил он.

Мотивацию соперника в матче с россиянами признал и названный лучшим игроком турнира Валентин Зыков. "Я бы сказал, что все старались против нас с удвоенной силой, и "Звезды ВХЛ" тоже. Все матчи были непростые, все ребята очень старались и отдавались каждой игре. За нашу команду могу сказать, что у нас была одна задача - выиграть, мы это сделали", - сказал Зыков.

Команда "Россия 25" выиграла все три матча на турнире и набрала 6 очков. Второе место заняла сборная Белоруссии (3 очка), далее расположились команды Казахстана (2) и "Звезды и ВХЛ" (2).