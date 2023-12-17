Третьяк назвал уверенной игру вратаря Серебрякова на Кубке Первого канала по хоккею

Голкипер команды "Россия 25" был признан лучшим вратарем турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь команды "Россия 25" Никита Серебряков действовал в матчах Кубка Первого канала по хоккею уверенно, благодаря в том числе и ему россияне выиграли турнир. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Серебряков был признан лучшим вратарем турнира.

"Серебряков сыграл неплохо, в большинстве моментов действовал уверенно и выручал команду. Качественная игра вратаря стала вкладом в общую победу команды", - сказал Третьяк.

Третьяк ответил, было бы ему интересно посмотреть на игру еще одного вратаря команды Сергея Иванова. "В нашей стране постоянно появляются талантливые молодые вратари, хорошо проявляют себя голкиперы из самых разных команд. Во время матчей сборных стараемся дать практику большому количеству хоккеистов, в том числе вратарям. Те, кто качественно работает и стабильно показывает высокий уровень игры, обязательно получат свой шанс", - отметил он.

В Кубке Первого канала принимала участие команды "Звезды и ВХЛ", форвард которой Арсений Грицюк стал одним из лучших бомбардиров турнира. "До следующего розыгрыша Кубка Первого канала целый год. Принимать решение о составе участников турнира будем исходя из ситуации на декабрь 2024 года. Пока рано говорить о чем-то конкретном", - ответил Третьяк на вопрос, может ли такая же команда собраться на турнире следующего года.